Гривня возвращает утраченные позиции: свежий курс НБУ
17:49, 09 августа 2019Финансы
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Официальный курс НБУ на 12 августа: 100 USD – 2509,0813 гривни; 100 EUR – 2809,6692 гривни.
Иллюстрация / REUTERS
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 12 августа установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
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100 USD США – 2509,0813 (9 августа – 2531,6561)
100 EUR – 2809,6692 (9 августа – 2833,6827)
Как сообщает УНИАН, сегодня, 9 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 25,14/25,19 гривни/доллар, что на 8 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.
Котировки гривни к евро находятся на уровне 28,16/28,21 гривни/евро, что также на 8 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.
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