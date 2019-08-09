Гривня возвращает утраченные позиции: свежий курс НБУ

Официальный курс НБУ на 12 августа: 100 USD – 2509,0813 гривни; 100 EUR – 2809,6692 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 12 августа установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2509,0813 (9 августа – 2531,6561)

100 EUR – 2809,6692 (9 августа – 2833,6827)

Как сообщает УНИАН, сегодня, 9 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 25,14/25,19 гривни/доллар, что на 8 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Котировки гривни к евро находятся на уровне 28,16/28,21 гривни/евро, что также на 8 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.