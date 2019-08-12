НБУ сократил выкуп валюты на межбанке в 3 раза

На прошлой неделе регулятор не продавал валюту.

Национальный банк Украины на прошлой неделе – с 5 по 9 августа – сократил выкуп валюты на межбанковском валютном рынке по сравнению с предыдущей неделей в 3 раза – до 156,9 миллиона долларов.

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Согласно данным на сайте НБУ, на прошлой неделе регулятор не продавал валюту.

Также сообщается, что с начала года покупка валюты Нацбанком превысила ее продажу на 2,819 миллиарда долларов, или в 12 раз.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк в июле пополнил международные резервы Украины посредством покупки валюты на межбанковском валютном рынке на 1,3 миллиарда долларов.