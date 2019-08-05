Работа над проектом госбюджета-2020 уже на финальной стадии - глава Минфина

По ее словам, Минфин полностью готов к пиковым выплатам долгов в сентябре.

Работа Министерства финансов Украины над проектом Государственного бюджета на 2020 год находится на финальной стадии, после завершения которой проект будет подан на рассмотрение уже новому составу правительства.

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Об этом написала на своей странице в сети Facebook министр финансов Оксана Маркарова, комментируя результаты выполнения госбюджета за семь месяцев текущего года.

По ее словам, Минфин полностью готов к пиковым выплатам долгов в сентябре.

«Мы прошли половину года, и выводы о выполнении бюджета 2019 года имеют влияние не только на 2019, но и на планирование Бюджета-2020, которое в Минфине входит в финальную фазу перед его будущей подачей на рассмотрение уже новому Кабинету министров Украины. Если коротко: все под контролем, к сентябрю готовы», - написала глава Минфина.

Как сообщал УНИАН, общий фонд государственного бюджета Украины за январь-июль 2019 года выполнен с дефицитом в размере 1,1 млрд грн при утвержденном плановом годовом показателе в 90 млрд грн.

По состоянию на 1 августа сумма средств на Едином казначейском счете составила 49 млрд грн, а на валютных счетах Госказначейства - средства в эквиваленте 76,8 млрд грн, что достаточно для обслуживания и погашения госдолга в ближайшие месяцы.

Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины на 2019 год предусматривает доходы в размере 1,026 трлн грн, расходы - 1,112 трлн грн, предельный объем дефицита - 89,989 млрд грн.

Согласно Бюджетному кодексу правительство должно подать в Верховную Раду проект бюджета до 15 сентября.