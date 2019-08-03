Баланс недели: Украина готовится к зиме, гривня укрепляется, а ЕБРР выделяет 250 млн евро на приобретение городского транспорта

Лето вышло на финишную прямую – наступил август. И хотя до осени еще целый месяц, но уходящая неделя уже намекнула на ее скорый приход. Небо затянули тучи, а температура упала до «плюс» двадцати градусов. А это значит – не за горами старт отопительного сезона. Данная тема поднималась президентом Украины Владимиром Зеленским во время поездки в Черкасскую область. Он пообещал, что негатив отопительного сезона прошлого года, который ярко проявился в городе Смела, не повторится. Тогда из-за долгов местной теплоснабжающей компании перед «Нафтогазом» Смела осталась без тепла в ноябре.

«Мы, со своей стороны, гарантируем вам, что никто не сорвет отопительный сезон. Тепло будет, правоохранительные органы разберутся в этой ситуации. Мы все обязательно сделаем, как вернемся в Киев», - заявил президент.

Вслед за главой государства успокаивать население перед новым отопительным сезоном принялось Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ. В ходе селекторного совещания заместитель главы ведомства Эдуард Кругляк заявил, что подготовка объектов теплоснабжения к работе в зимний период идет без замечаний.

«Подготовка технического состояния объектов к отопительному сезону проходит согласно графику. На сегодня около 60% объектов подготовлены. Конечно, в первую очередь, идет подготовка социальных объектов: учебных заведений, здравоохранения», - сказал он, добавив, что на подготовку к отопительному сезону уже израсходовано 6 млрд гривен.

По словам Кругляка, к концу августа уровень готовности объектов к зиме составит 70%.

Позитивные сигналы идут и от «газовщиков». По данным оператора украинской газотранспортной системы - госкомпании «Укртрансгаз» - запасы «голубого» топлива в подземных хранилищах после завершения отопительного сезона (с апреля 2019 года) увеличились на 78%, до 15,551 млрд кубометров. При этом, по состоянию на 27 июля, запасы газа в ПХГ на 22% больше, чем на аналогичную дату 2018 года. В целом, «Нафтогаз» планирует накопить в ПХГ не менее 20 млрд кубометров газа.

Растущая гривня

Уходящая неделя стала настоящим праздником для рядовых украинцев и горем - для отечественных экспортеров и госбюджета. Дело в том, что в последние дни июля гривня систематически обновляла трехлетние максимумы. По состоянию на 31 июля, официальный курс нацвалюты, устанавливаемый Национальным банком, составил 25,0855 гривни за доллар. А вот в обменниках в этот день гривня укрепилась даже ниже отметки 25 гривен за доллар. На следующий день, 1 августа, НБУ был вынужден установить курс на уровне 25,0207 гривни за доллар. Таким образом, с начала июля национальная валюта укрепилась к доллару более чем на 4%, а с начала года – более чем на 9%.

По словам специалиста Dragon Capital Сергея Фурсы, ситуация уже стала слегка аномальной даже с учетом традиционных сезонных трендов. Он считает, что основной причиной укрепления гривни является экспансия иностранцев на внутренний рынок облигаций. Так, во вторник, состоялся очередной аукцион ОВГЗ, в результате которого Минфин привлек порядка 17 млрд гривен.

«Львиная доля средств пришлась на длинные облигации. Пятилетние ОВГЗ были проданы на сумму более 10 млрд гривен, двухлетние – 5,3 млрд гривен. Именно на такие облигации приходится спрос со стороны иностранцев. В итоге, иностранцы купили бумаги более чем на 500 млн долларов, которые логично вызвали дисбаланс на валютном рынке. Общий портфель нерезидентов уже достиг порядка 3,5 млрд долларов», - отметил Фурса.

С начала же года иностранцы нарастили свои вложения в государственные облигации Украины до 86 миллиардов гривен. То есть, чуть больше, чем за полгода, приток «горячего» капитала в долговые бумаги Украины превысил суммарный приток прямых иностранных инвестиций в экономику нашей страны за весь прошлый год.

По мнению Фурсы, такое укрепление гривни - негативно для украинской экономики, а главное – не отражает ее «температуру».

«Укрепление не является результатом структурных изменений в экономике, когда мы стали больше экспортировать и меньше импортировать, или, когда мы существенно изменили инвестиционный климат, что привлекло множество прямых инвестиций. Это - результат ситуативного захода портфельных инвесторов, который так или иначе имеет локальную природу и не является устойчивым трендом. Рано или поздно это закончится, гривне придется возвращаться к привычному состоянию, и тогда мы снова можем увидеть стрессовые движения нацвалюты», - подчеркнул эксперт.

А интерес инвесторов к украинским ОВГЗ может пропасть в случае снижения ставок доходности этих ценных бумаг, которые сейчас на одном из самых высоких уровней в мире. Это значит, что в основе интереса иностранцев лежит простое желание быстро заработать, которое может стремительно остыть по мере снижения ставок или появления негативных новостей. Более того, в отличие от классических инвесторов, способствующих росту украинской экономики и созданию рабочих мест, покупатели долговых бумаг более мобильны и совершенно не заинтересованы, чтобы экономика росла, снижая их спекулятивные прибыли.

С другой стороны, как отметил старший аналитик «Райффайзен Банка Аваль» Михаил Ребрик, стремительное укрепление национальной валюты негативно сказывается на финансовом состоянии отечественных экспортеров. Ведь украинским аграриям и металлургам приходится продавать валютную выручку по заниженной стоимости, ждать выгодного времени нет возможности - нужно заплатить налоги и покрыть текущие расходы. А потом валюту придется снова покупать, чтобы оплатить энергоносители, подготовку к посевной или закупку импортного оборудования. Но каким будет курс на тот момент - большой вопрос.

Кроме того, от такого укрепления гривни страдает украинский бюджет, недополучая плановые объемы платежей, завязанные на курсе.

ЕБРР кредитует Украину

Несмотря на опасения экспертов относительно аномального укрепления курса гривни, международные кредиторы продолжают верить в стабильность экономического развития Украины. Так, на уходящей неделе Европейский банк реконструкции и развития принял ряд решений о выдаче нашей стране кредитов.

В частности, ЕБРР выделит 250 млн евро на реализацию второй очереди проекта по обновлению инфраструктуры и общественного транспорта украинских городов. Эта программа стартовала в 2018 году и предусматривает обновление парка троллейбусов, трамваев, автобусов и метро, а также развитие инфраструктуры (замена тяговых подстанций, установка современных систем оплата проезда) в 11 городах нашей страны.

В этом году первой в программе примет участие и закупит 40 новых троллейбусов Полтава. Финансирование будет предоставлено коммунальному предприятию «Полтаваэлектроавтотранс», эксплуатирующему десять троллейбусных маршрутов общей протяженностью 194 км в городе с населением 300 тысяч.

Также ЕБРР предоставит «Укрэнерго» кредит на 149 млн евро для модернизации электросетей. Эта инвестиция поможет госкомпании обновить ее ключевую инфраструктуру, что необходимо для синхронизации с европейскими сетями. В частности, «Укрэнерго» использует этот 15-летний кредит под государственную гарантию для закупки 26 новых трансформаторов, а также автоматизации и модернизации 12 высоковольтных подстанций в ключевых точках украинской сети электропередачи.

Еще на уходящей неделе стало известно, что ЕБРР намерен выделить 80 млн долларов агрохолдингу «Кернел» для пополнения оборотного капитала. Эти деньги пойдут на закупку, хранение, переработку, транспортировку масличных культур и продуктов растительного масла, а также осуществления экспорта.

Доверие к украинской экономике ЕБРР также продемонстрировал, приобретя 20% пятилетних еврооблигаций «Нафтогаза», которые в объеме составляют 600 млн евро. В НАК отметили, что финансирование ЕБРР будет использоваться исключительно для закупки газа.

Кадровые назначения

Уходящая неделя, помимо прочего, была богата на кадровые назначения. В среду президент Владимир Зеленский ввел в состав Национального совета по вопросам антикоррупционной политики секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Данилюка и главу Государственной налоговой службы Сергея Верланова.

Также глава государства назначил Наталью Буроменскую и Ольгу Нечитайло государственными уполномоченными Антимонопольного комитета Украины. Таким образом, гарант продолжил обновление этого ведомства. Ранее были уволены с должностей государственных уполномоченных Антимонопольного комитета Валерия Полюхович и Агия Загребельская.

Кроме кадровых назначений президента, на уходящей неделе состоялся ряд других «штатных» изменений. В частности, Набсовет «ПриватБанка» возглавила Шерон Иcки, которая в прошлом занимала должность международного советника в Казначействе США и эксперта-консультанта Международного валютного фонда.

Это назначение прокомментировала министр финансов Оксана Маркарова. По ее словам, перед новым составом Наблюдательного совета стоит амбициозная цель – подготовить банк к приватизации до 2022 года.

«Наша задача - сделать работу банка максимально подотчетной нашим владельцам: украинским налогоплательщикам, а будущую приватизацию - максимально прозрачной и эффективной», - подчеркнула Маркарова.

Также стало известно, что бывший мэр Варшавы и действующий депутат польского Сейма Марчин Швенчицкий займет должность бизнес-омбудсмена Украины.

По словам нынешнего бизнес-омбудсмен Альгирдаса Шемета, Швенчицкий приступит к работе уже этой осенью. Стоит отметить, что бизнес-омбудсмен выполняет очень важную роль - ведет диалог с международными партнерами Украины по вопросам борьбы с коррупцией.

Уходящая неделя также подарила жителям Черкасс и Ивано-Франковска надежду на скорую возможность летать на базе собственных аэропортов. По крайней мере, такое обещание дал президент во время поездок в эти регионы. Он заверил жителей Черкасс, что в этом году в местном аэропорту появится взлетно-посадочная полоса, и параллельно киевские бизнесмены будут строить терминал. Таким образом, по словам гаранта, в ближайшие два года в Черкассах будет международный аэропорт. Жителям Ивано-Франковска президент пообещал, что завершит строительство местного международного аэропорта. Правда, в этом случае несколько быстрее - через полтора года.

Вторая неделя августа, скорее всего, тоже будет демонстрировать относительное экономическое затишье, которое зависло в ожидании начала работы обновленного парламента и формирования правительства. Однако, жизнь не останавливается - гривня продолжит находиться в фокусе внимания, Госстат сообщит о показателе инфляции в июле, а аграрии продолжат радовать новостями о ходе уборочной страды с видами на рекордный урожай.

Александр Куницкий