Суд разрешил взыскать с России $1,3 миллиарда за имущество "Ощадбанка" в Крыму

Суд постановил взыскать с России не только стоимость захваченного ею имущества, но и проценты, которые начисляются с марта 2014 года.

Киевский апелляционный суд удовлетворил заявление "Ощадбанка" и дал разрешение на исполнение решения Международного коммерческого арбитража о взыскании 1,1 миллиарда долларов с РФ в качестве компенсации за экспроприацию активов банка в Крыму.

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Об этом сообщает "Украинская правда".

"Суд выдал исполнительные листы о взыскании с РФ не только указанной суммы, но и процентов, начисляемых с марта 2014 года до периода полной выплаты Россией задолженности", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 26 ноября 2018 года Арбитражный трибунал в Париже вынес вердикт в пользу "Ощадбанка" - взыскать с Российской Федерации убытки, понесенные банком в результате аннексии Крыма, в размере 1,3 миллиарда долларов.

Российское Министерство юстиции заявило, что Российская Федерация не признает решения международного арбитража и не будет возмещать убытки "Ощадбанка".

Аргумент россиян - "отсутствие у арбитража юрисдикции на рассмотрение иска".

Решение международного инвестиционного арбитражного суда в споре между "Ощадбанком" и Россией, которое было принято в Париже, может быть принудительно исполнено в 154 иностранных государствах.