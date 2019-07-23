Оборот розничной торговли в Украине превысил 500 миллиардов гривень

Оборот розничной торговли в июне 2019 года по сравнению с маем вырос на 4,1%.

Оборот розничной торговли в Украине в январе-июне 2019 года вырос на 10,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (в сопоставимых ценах) – до 501,761 миллиарда гривень.

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Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

Согласно сообщению, больше всего оборот розничной торговли вырос в таких областях: Винницкой - на 18,6%, до 8,231 миллиарда гривень; Одесской - на 16,2%, до 29,131 миллиарда гривень; Тернопольской - на 15,2%, до 3,974 миллиарда гривень; Черкасской - на 15,1%, до 7 миллиардов гривень и Киевской - на 15%, до 28,787 миллиарда гривень.

По информации Госстата, оборот розничной торговли в июне 2019 года по сравнению с маем вырос на 4,1%.

Объем розничного товарооборота предприятий, которые осуществляют деятельность по розничной торговле, в январе-июне 2019 года составил 363,822 миллиарда гривень, что на 11,4% больше показателя за январь-июнь 2018 года.

Как сообщал УНИАН, в 2018 году оборот розничной торговли в Украине вырос на 6,1% по сравнению с 2017 годом.