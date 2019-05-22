Розничная торговля в Украине с начала года выросла на 7,9%

По информации Госстата, оборот розничной торговли в апреле 2019 года по сравнению с мартом снизился на 2,2%.

Оборот розничной торговли в Украине в январе-апреле 2019 года вырос на 7,9% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (в сопоставимых ценах) – до 319,887 миллиарда гривень, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

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Согласно сообщению, больше всего оборот розничной торговли вырос в таких областях: в Винницкой - на 13,2%, до 5,167 миллиарда гривень; Киевской - на 12,1%, до 17,798 миллиарда гривень; Ивано-Франковской - на 12%, до 4,551 миллиарда гривень; Днепропетровской - на 10,8%, до 23,408 миллиарда гривень и Львовской - на 10,8%, до 14,892 миллиарда гривень.

По информации Госстата, оборот розничной торговли в апреле 2019 года по сравнению с мартом снизился на 2,2%.

Объем розничного товарооборота предприятий, которые осуществляют деятельность по розничной торговле, в январе-апреле 2019 года составил 231,596 миллиарда гривень, что на 8,6% больше показателя за январь-апрель 2018 года.

Как сообщал УНИАН, в 2018 году оборот розничной торговли в Украине вырос на 6,1% по сравнению с 2017 годом.