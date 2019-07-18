Доллар «замер» в курсах Нацбанка

Национальный банк на четверг, 18 июля, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 25,86 грн/долл., к евро – на уровне 29 грн/евро.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 18 июля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2586.2087 (17 июля – 2586.4142)

100 EUR – 2900.4331 (17 июля – 2902.7327)

Как сообщал УНИАН, в среду, 17 июля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 25,87/25,89 грн/долл., что на 7 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Котировки гривни к евро находились на уровне 29,03/29,05 грн/евро, что на 6 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.