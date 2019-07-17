Гривня укрепилась к доллару на 7 копеек

Нацвалюта на межбанке 17 июля укрепилась к доллару до 25,87/25,89 грн/долл.

В среду, 17 июля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 25,87/25,89 грн/долл., что на 7 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

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Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, котировки гривни к евро находятся на уровне 29,03/29,05 грн/евро, что на 6 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Национальный банк на четверг, 18 июля, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 25,86 грн/долл., к евро – на уровне 29 грн/евро.