Новая таможенная служба получила госрегистрацию

Следующими этапами в создании новой таможни станут утверждение структуры и штатного расписания службы, создание территориальных органов ГТС, а также перевод не менее 30% работников в новую службу.

Новосозданная Государственная таможенная служба Украины (ГТС) получила регистрацию как юридическое лицо в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных организаций.

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Об этом сообщило Министерство финансов Украины на своей странице в сети Facebook.

В частности, служба получила код ЕГРПОУ 43115923, находится по адресу: ул. Дегтяревская, 11-г в Киеве, а ее руководителем является Максим Нефедов.

В Минфине подчеркнули, что из-за того, что конкурс по отбору руководителя таможенной службы длительное время был заблокирован из-за судов, процесс создания нового ведомства начался позже, чем налоговой службы, "поэтому все процессы теперь будут требовать ускорения".

"Следующими этапами в создании новой таможни станут утверждение структуры и штатного расписания службы, создание территориальных органов ГТС, перевод работников, не менее 30%, в новую службу", - отмечается в сообщении.

После этого Кабинет министров сможет принять распоряжение о возложении обязанностей от Государственной фискальной службы на новосозданную таможенную службу.

Справка УНИАН. Кабинет министров в декабре 2018 года принял решение реорганизовать Государственную фискальную службу Украины путем разделения ее на государственные налоговую и таможенную службы.

По итогам конкурсного отбора главы налоговой службы Кабмин 8 мая назначил ее руководителем Сергея Верланова, ранее занимавшего пост заместителя министра финансов Украины.

Конкурс на должность главы таможенной службы с середины апреля текущего года был заблокирован решением Окружного административного суда Киева по иску народного депутата из фракции "Блок Петра Порошенко" Андрея Антонищака.

После разблокирования конкурса 5 июля Кабмин назначил первого заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефедова руководителем Государственной таможенной службы.