Кабмин утвердил Нефедова главой таможенной службы

Соответствующее решение принято на сегодняшнем заседании правительства.

Кабинет министров Украины утвердил первого заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефедова в должности главы Государственной таможенной службы Украины (ГТС). Читайте такжеПремьер поручил Нефедову ликвидировать все теневые схемы на таможне Соответствующее решение принято на сегодняшнем заседании правительства. Как сообщал УНИАН, победителем конкурсного отбора на пост руководителя новой Государственной таможенной службы стал Максим Нефедов, который занимал должность первого заместителя министра экономического развития и торговли Украины.

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