Облигации госзайма безопаснее, чем депозиты - эксперт

Он подчеркивает, что инвестируя средства в облигации госзайма, клиент зарабатывает больше.

В Украине сложилась ситуация, когда частному инвестору выгоднее вкладываться в ценные бумаги, чем открывать депозиты в банках.

Например, инвестирование в облигации внутренних государственных займов (ОВГЗ) является полностью безопасным, потому что государство гарантирует полную выплату номинальной стоимости облигаций и процентного дохода. Украинцы постепенно привыкают к рынку ценных бумаг, поэтому в ближайшие годы ожидается значительное увеличение частных инвестиций, в том числе в государственные облигации, - считает Анатолий Федорчук, руководитель инвестиционного отдела "ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА".

Процесс инвестирования в ОВГЗ выгоден и для государства, и для инвесторов. Правительству выгодно иметь средства для реализации специальных госпрограмм, повышающих уровень жизни каждого украинца, а инвесторы, приобретая гособлигации, получают фиксированный доход и со временем возвращают свою инвестицию в 100-процентном размере, - объясняет Федорчук.

С начала 2017 года размер вкладов в гособлигации среди физических лиц вырос в 90 раз - с 104 миллионов до 9,5 миллиарда гривень. Более того, пока украинцы думают, вкладываться в облигации или нет, нерезиденты активно покупают наши ценные бумаги. По состоянию на сегодня общая сумма инвестиций нерезидентов в ОВГЗ Украины составляет 60 миллиардов гривень, тогда как в прошлом году - всего 10 миллиардов. Эти цифры говорят сами за себя, - считает эксперт.

Сложность в том, что ценные бумаги воспринимаются гражданами, как нечто сложное - хотя инвестирование в ОВГЗ по своей сути схоже с размещением средств на депозитном счете в банке, есть только технические различия. Но неоспоримый факт, что инвестируя средства в облигации госзайма, клиент зарабатывает больше. По состоянию на сейчас средняя процентная ставка гособлигаций составляет 15,7% в гривне и 6% в валюте, а банковских депозитов - 14% и 2,5% годовых соответственно.

Налог на доход физических лиц, полученный от ОВГЗ, платить не нужно, тогда, когда ставка налога на проценты с депозитного вклада составляет 18% (платят только 1,5% военного сбора). Вкладчикам в ОВГЗ государство возвращает полную сумму инвестиции, то есть верхняя предельная сумма не ограничена. Банки же могут вернуть лишь 200 тысяч гривень.

Еще важный момент - изменение процентной ставки. Эмитент не меняет ставку ОВГЗ в течение всего периода выпуска облигации. В банковских депозитных договорах процентная ставка определяется на год, и при заключении нового договора может быть другой - выше или ниже в зависимости от текущих тарифов банка. Ограничений относительно лиц, которые могут оформлять ОВГЗ нет, а сам процесс прост и понятен. Чтобы купить гособлигацию, нужен только паспорт и идентификационный номер налогоплательщика.

Украинцы, пока, только учатся инвестировать, поэтому, думаю, через несколько лет инвестирования на фондовых рынках будет закономерностью, а не исключением, - считает Анатолий Федорчук.

ООО "Фридом Финанс Украина" - профессиональный участник фондового рынка Украины: торговец ценными бумагами и депозитарная учреждение, часть холдинга Freedom Holding Corp (США), брокеры которого, дают клиентам доступ к мировым финансовым рынкам. Акции холдинга листингированы на бирже ОТС QX Best Market в США (тикер FRHC). Компания входит в ТОП-5 торговцев на фондовом рынке Украины. К началу 2019 года имеет 12 филиалов по Украине, штат более 100 человек.