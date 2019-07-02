Валюта подешевела на межбанке
20:12, 02 июля 2019Финансы
141 0
Гривня на межбанке 2 июля укрепилась к доллару на 1 копейку – до 26,17/26,19 грн/долл.
Котировки гривни к евро выросли на 12 копеек / фото УНИАН
Во вторник, 2 июля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,17/26,19 грн/долл., что на 1 копейку выше уровня закрытия предыдущих торгов.
Читайте такжеВ НБУ рассказали, какие банкноты подделывают чаще всего
Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, котировки гривни к евро находятся на уровне 29,57/29,58 грн/евро, что на 12 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.
Национальный банк на среду, 3 июля, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,18 грн/долл., к евро – на уровне 29,58 грн/евро.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter