Валюта подешевела на межбанке

Гривня на межбанке 2 июля укрепилась к доллару на 1 копейку – до 26,17/26,19 грн/долл.

Во вторник, 2 июля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,17/26,19 грн/долл., что на 1 копейку выше уровня закрытия предыдущих торгов.

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Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, котировки гривни к евро находятся на уровне 29,57/29,58 грн/евро, что на 12 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Национальный банк на среду, 3 июля, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,18 грн/долл., к евро – на уровне 29,58 грн/евро.