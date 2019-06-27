Доллар в обменниках упал ниже 26 гривень
13:46, 27 июня 2019Финансы
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Стоимость доллара в обменниках Киева просела до 25,90 грн. Купить доллары можно за 26,25 грн.
Иллюстрация REUTERS
Стоимость доллара в ряде киевских обменных пунктов сегодня, 27 июня, просела до 25,90 грн.
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Как передает корреспондент УНИАН, купить доллары в обменниках можно за 26,25 грн.
Стоимость продажи евро составляет 29,40 грн, покупки - 29,80 грн.
По информации дилеров коммерческих банков, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины сегодня к 12-00 установились на уровне 26,17/26,19 грн/долл., к евро – 29,75/29,77 грн/евро.
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