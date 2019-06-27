цей матеріал доступний українською

Доллар в обменниках упал ниже 26 гривень

13:46, 27 июня 2019
Финансы
431 0
Иллюстрация REUTERS

Читайте такжеСвежие курсы валют: доллар и евро дешевеют

Как передает корреспондент УНИАН, купить доллары в обменниках можно за 26,25 грн.

Стоимость продажи евро составляет 29,40 грн, покупки - 29,80 грн.

По информации дилеров коммерческих банков, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины сегодня к 12-00 установились на уровне 26,17/26,19 грн/долл., к евро – 29,75/29,77 грн/евро.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #курс гривни#курс евро#курс доллара#курс валют