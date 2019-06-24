Wall Street Journal: Инвесторы скупают валюты Украины и Египта

Они рассчитывают, что украинская гривня и египетский фунт помогут уберечься от потрясений на рынках.

Инвесторы покупают экзотические валюты, такие как египетский фунт и украинская гривня, ища активы с небольшой связью с глобальными рынками на фоне повышения опасений относительно роста и торговли.

Денежные знаки Украины и Египта попали в перечень таких, которые демонстрировали лучшие показатели на валютном рынке, находящимся под давлением окрепшего доллара и страхов, связанных с сокращением глобального роста, — пишет Wall Street Journal. Египетский фунт вырос на 6% в соотношении к доллару США с конца января 2019 года, а гривня – на 5% за тот же период.

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И Киев, и Каир предлагают также доходность долгов в их национальной валюте, выраженную двузначным числом. В это время, 10-летние ценные бумаги Минфина США предлагают лишь 2%. А много японских и европейских инвестиций с фиксированной доходностью вообще ничего не дают. Для многих инвесторов, однако, привлекательность украинской и египетской валют заключается в их устойчивости перед тревогами, которые распространяются на другие активы в этом году. В частности, рынки пугает торговая война между США и Китаем, а также политические решения американского Федерального резерва и других центральных банков.

Поскольку эти валюты росли по причинам, которые мало связаны с глобальными проблемами, покупатели ожидают, что они станут своеобразной безопасной гаванью во времена рыночного стресса. Этого не скажешь о других активах, такие как акции, бонды, сырье, которые в последнее время шли «в ногу» с потрясениями на рынке.

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«В противовес много активов развивающихся рынков не предлагают реальной диверсификации портфолио. А эти предлагают настоящую диверсификацию», - пояснил менеджер компании Emso Asset Management Йенс Нистедт, добавляя, что украинская и египетская валюты таким образом «наблюдают привлечение инвесторов, которого не было раньше».

Инвесторы стали более оптимистично рассматривать валюту Египта несколько лет назад, когда страна провела определенные финансовые изменения и получила 12 миллиардов долларов займа от МВФ в 2016 году. Украина также получила поддержку МВФ. Инвесторы делают ставку на то, что новый президент страны продолжит реформы и борьбу с коррупцией.