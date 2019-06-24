Bloomberg: Украина «очень активно» ведет переговоры с МВФ о новой программе

Текущая программа была переходной и предназначалась лишь для того, чтобы Украина прошла безопасно через избирательный год.

На фоне подготовки к внеочередным парламентским выборам Украина ведет «очень активную дискуссию» с МВФ о новой программе помощи. Об этом сказала министр финансов Оксана Маркарова. В прошлом году фонд согласился выделить 3,9 миллиарда долларов, которые Киев должен был получить в течение 2019-го года. Однако, перерасчет средств был заморожен до появления нового правительства.

Когда это произойдет, новая программа станет возможной, — пишет Bloomberg. Маркарова считает, что она будет длиться три года. При этом украинский министр не уточнила, о каких суммах идет речь.

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«Программа, которая у нас есть сейчас, была нами разработана как переходная для проведения Украины через две избирательные кампании», - сказала Маркарова во время интервью в Северной Македонии.

«С этой точки зрения, эта программа сделала то, что должна была», - пояснила она.

Помощь МВФ, которая также сопровождалась займам от Всемирного банка и двусторонней помощи от США и Евросоюза, часто перечислялась с задержками. Потому что предыдущие правительства Украины не выполняли требования по проведению реформ, в частности в сфере борьбы с коррупцией. Новый президент Владимир Зеленский сказал, что он хочет создать реформаторское правительство. Его партия сейчас лидирует в опросах перед досрочными выборами, которые пройдут 21 июля.

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По словам Маркаровой, поскольку инвесторы заинтересованы в украинских внутренних бондах, правительство, скорее всего, не будет продавать новые долговые обязательства на международных рынках в 2019-ом. В этом месяце Киев уже продал ценных бумаг на 1,1 миллиарда долларов.

«Мы уже видим, что перевыполняем бюджетные прогнозы в привлечении финансирования из местных займов», - сказала министр.