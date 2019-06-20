Зеленский обещает уважать и защищать независимость НБУ

Президент поблагодарил Национальный банк за отмену с 20 июня нормы об обязательной продаже валютной выручки экспортерами.

Президент Украины Владимир Зеленский обещает, что будет уважать и защищать независимость Национального банка.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он Зеленский заявил на встрече с представителями бизнеса в Киеве.

"С сегодняшнего дня требование об обязательной продаже валютной выручки не действует. Это признак макрофинансовой стабильности в стране. За это мы должны поблагодарить Нацбанк Украины", - сказал президент.

"Я убежден, что это результат его (Нацбанка - УНИАН) независимости. Я буду ее уважать и защищать", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины с сегодняшнего дня, 20 июня, отменил норму обязательной продажи валютной выручки экспортерами, которая ранее обязывала бизнес продавать на межбанковском валютном рынке 30% валютных поступлений.