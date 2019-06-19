Гривня еще немного укрепилась

Национальный банк на четверг, 20 июня, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,33 грн/долл., к евро – на уровне 29,51 грн/евро.

В среду, 19 июня, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,36/26,38 грн/долл., что на 1 копейку выше уровня закрытия предыдущих торгов (26,37/26,39 грн/долл.).

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Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,52/29,55 грн/евро, т.е. остались на уровне закрытия предыдущих торгов (29,52/29,55 грн/евро).

Национальный банк на четверг, 20 июня, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,33 грн/долл. (19 июня – 26,39 грн/долл.), к евро – на уровне 29,51 грн/евро (19 июня – 29,52 грн/евро).