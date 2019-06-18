Гривня на межбанке укрепилась к доллару на 7 копеек

Национальный банк на среду, 19 июня, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,39 грн/долл., к евро – на уровне 29,52 грн/евро.

Во вторник, 18 июня, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,37/26,39 грн/долл., что на 7 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

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Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,52/29,55 грн/евро, что на 19 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Национальный банк на среду, 19 июня, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,39 грн/долл., к евро – на уровне 29,52 грн/евро.