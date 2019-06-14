Гривня уходит на праздники в небольшом плюсе

Гривня на межбанке 14 июня укрепилась к доллару на 1 копейку – до 26,42/26,46 грн/долл.

В пятницу, 14 июня, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,42/26,46 грн/долл., что на 1 копейку выше уровня закрытия предыдущих торгов.

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Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,70/29,74 грн/евро, что на 9 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Национальный банк на вторник, 18 июня, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,42 грн/долл., к евро – на уровне 29,76 грн/евро.