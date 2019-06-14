Почем валюта: свежие курсы от Нацбанка

Национальный банк на пятницу, 14 июня, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,42 грн/долл., к евро – на уровне 29,82 грн/евро.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 14 июня установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2641.7080 (13 июня – 2640.1893)

100 EUR – 2982.2242 (13 июня – 2989.4863)

Как сообщал УНИАН, в четверг, 13 июня, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,43/26,47 грн/долл., что на 3 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находились на уровне 29,80/29,83 грн/евро, что на 15 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.