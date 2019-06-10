ГФС с начала года оштрафовала предприятия почти на 200 миллионов

По данным ГФС, на сегодня в сфере наличных операций субъекты хозяйствования для минимизации уплаты налогов применяют ряд схем, наиболее распространенными из которых являются продажа неучтенного товара и неприменение кассовых аппаратов.

Подразделения аудита Государственной фискальной службы Украины (ГФС) с начала текущего года провели 5,1 тыс. проверок, по результатам которых оштрафовали субъектов хозяйствования на общую сумму 198,4 млн грн за нарушения законодательства в сфере наличных операций.

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Как сообщили в пресс-службе ГФС, на сегодня в сфере наличных операций субъекты хозяйствования для минимизации уплаты налогов применяют ряд схем, наиболее распространенными из которых являются продажа неучтенного товара и неприменение кассовых аппаратов.

Согласно сообщению, за указанный период ГФС выявила 1,1 тыс. случаев неприменения регистраторов расчетных операций, за что доначислила 4,2 млн грн штрафных санкций, а также более 1 тыс. случаев продажи неучтенного товара, за который оштрафовала предприятия на 194,2 млн грн.

В ГФС отмечают, что, согласно законодательству, в Украине действуют незначительные штрафные санкции за нарушение в сфере применения регистраторов расчетных операций.

Так, на сегодня к субъектам хозяйствования, которые осуществляют расчетные операции за товары (услуги) без применения РРО, применяется штраф в размере всего 1 грн (при установлении нарушения - впервые в ходе проверки в течение календарного года) и 100% стоимости в случае продажи товаров или услуг с нарушениями, за каждое последующее совершенное нарушение.

«Такие штрафные санкции, по мнению специалистов ГФС, не стимулируют субъектов хозяйствования к выполнению требований законодательства по вопросам применения РРО», - подчеркнули в пресс-службе.

В связи с чем, ГФС инициировала увеличение штрафов за непроведение расчетных операций через РРО.

Как сообщал УНИАН, подразделения контроля за наличным оборотом Государственной фискальной службы Украины в 2018 году провели 16,9 тыс. проверок, по результатам которых оштрафовали субъектов хозяйствования на общую сумму 937,6 млн грн.

По итогам 2018 года вследствие усиленного контроля за сферой наличных расчетов объемы торговой выручки, проведенной через РРО, увеличились по сравнению с 2017 годом на 166,5 млрд грн, или на 19%.

Согласно данным ГФС, по состоянию на начало февраля в Украине насчитывалось 130 тыс. субъектов хозяйствования, которые зарегистрировали 308 тыс. регистраторов расчетных операций (кассовые аппараты или РРО).