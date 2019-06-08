Экономист спрогнозировал курс доллара в Украине к концу лета 2019 (видео)

Летом курс доллара может снизиться, считает эксперт.

Экономист Виктор Скаршевский спрогнозировал, что в Украине к концу лета 2019 года курс доллара немного повысится и может составить 28-28,5 грн.

Ближе к осени доллар подорожает, поскольку на валюту увеличится спрос, рассказал эксперт в эфире ObozTV.

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По его словам, летом курс доллара еще может снизиться до отметки в 26,5 грн.

Скаршевский спрогнозировал, что ближе к осени начнется сезонная девальвация и увеличится спрос на валюту, поскольку начнется сбор урожая, а также необходимо будет закупать больше энергоносителей перед отопительным сезоном.

"К концу лета это может быть порядка 28-28,5 грн/$ с учетом выхода нерезидентов из Украины. К концу года – в пределах 29-30 грн/$, если не будет резкого снижения мировых цен на основные украинские экспортные товары – металл, руду и зерно", – отметил он.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, после выходных в Украине ощутимо подешевеет валюта.