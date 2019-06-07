После выходных в Украине ощутимо подешевеет валюта

Официальный курс НБУ на 10 июня: 100 USD – 2659,5721 гривни; 100 EUR – 2998,1356 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 10 июня установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2659,5721 (7 июня – 2679,5094)

100 EUR – 2998,1356 (7 июня – 3018,7353)

Как сообщает УНИАН, сегодня, 7 июня, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,50/26,53 гривни/доллар, что на 17 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,00/30,03 гривни/евро, что на 2 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Национальный банк на понедельник, 10 июня, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,60 гривни/доллар, к евро – на уровне 29,98 гривни/евро.