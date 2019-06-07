Эксперты не ожидают существенной девальвации гривни

Прогноз о небольшом снижении гривни к концу года - до 28-29 грн/долл. - остается актуальным.

Существенная девальвация национальной валюты Украины по аналогии с кризисным 2015 годом в этом году маловероятна, считают опрошенные УНИАН эксперты.

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В частности, глава совета Независимой ассоциации банков Украины Роман Шпек считает текущую ситуацию на валютном рынке вполне стандартной.

"Ничего непредвиденного не происходит. И формулировки о резком ослаблении гривни – это преувеличение. Это обычные рыночные тенденции, которые прогнозировались аналитиками", - сказал он.

Банкир подчеркнул, что при слабой экономике национальная валюта не может постоянно укрепляться, и потому курс гривни обычно растет в первой половине года, но несколько снижается - во второй.

По его словам, прежний прогноз о небольшом снижении гривни к концу года - до 28-29 гривень/доллар - остается актуальным.

Главный эксперт Совета Национального банка Украины Виталий Шапран отметил, что на межбанковском валютном рынке уже происходит укрепление гривни и прогнозирует аналогичные тенденции на наличном рынке. "Думаю, что мы еще увидим, как курс в обменных пунктах устремится к отметке ниже 27. Инвестиции нерезидентов в облигации внутреннего госзайма на этой неделе выросли примерно на 1 миллиард гривен, то есть, недельное затишье сменилось возобновлением притока инвестиций, и есть основания для ожиданий укрепления гривни", - пояснил он.

По мнению эксперта, глубокая и стремительная девальвация гривни, как в 2015 году, в этом году маловероятна. "Осенью Украину ожидает рекордный урожай зерновых, и если цены на агрокультуры на мировых рынках будут высокими, то вряд ли в таких условиях мы будем наблюдать реализацию риска глубокой девальвации", - добавил Шапран.

Справка УНИАН. Украинская гривня по официальному курсу Национального банка Украины за май подешевела к доллару США на 1,4% после укрепления в апреле, а стоимость доллара в обменниках преодолела психологическую отметку в 27 гривень за доллар.

В начале июня гривня практически отыграла утраченные позиции, и текущие котировки на межбанковском валютном рынке составляют около 26,5 гривни/доллар.