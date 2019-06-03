Во вторник в Украине заметно подорожает валюта

Официальный курс НБУ на 4 июня: 100 USD – 2695.4834 гривни; 100 EUR – 3014.8982 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 4 июня установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

Читайте такжеЗа май гривна подешевела к доллару на 1,4%

100 USD США – 2695,4834 (3 июня – 2685,4695)

100 EUR – 3014,8982 (3 июня – 2994,5670)

Как сообщал УНИАН, украинская гривня по официальному курсу НБУ за май подешевела к доллару США на 1,4% - до 26,85 гривни/доллар, к евро - на 1,5%, до 29,95 гривни/евро.

С начала года, за январь-май, гривня выросла к доллару на 3%, к евро - на 5,6%.

Государственный бюджет Украины на 2019 год основан на прогнозном показателе курса гривни к доллару США к концу года на уровне 29,4 гривни/доллар.

Согласно консенсус-прогнозу опрошенных УНИАН экспертов, курс гривни к доллару на конец 2019 года составит около 30 гривень/доллар.

Исторический минимум курса украинской гривни по отношению к доллару США был зафиксирован в феврале 2015 года и составил 30,01 гривни/доллар.