В Нацбанке объяснили снижение курса гривни в конце мая

Ранее, в течение большей части мая гривня умеренно укреплялась.

Национальная валюта Украины в конце мая оказалась под девальвационным давлением на фоне ухудшения внешних финансовых условий для стран с развивающимися рынками и усиления неопределенности в стране.

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Как говорится в Макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ за май, опубликованном на сайте регулятора, в течение большей части мая гривня умеренно укреплялась благодаря значительному предложению валюты на рынке.

Нацбанк напомнил, что благоприятная ситуация на рынке в начале мая позволила регулятору пополнить международные резервы посредством покупки валюты почти на 167 млн долл. и ввести очередные меры по смягчению валютного регулирования, включая повышение лимита на репатриацию дивидендов, отмену предельных сроков расчетов по ряду экспортно-импортных операций и упрощение процедуры получения валютных лицензий для отдельных участников рынка.

Как сообщал УНИАН, украинская гривня по официальному курсу НБУ за май подешевела к доллару США на 1,4% - до 26,85 гривни/доллар, к евро - на 1,5%, до 29,95 гривни/евро.

С начала года, за январь-май, гривня выросла к доллару на 3%, к евро - на 5,6%.

Государственный бюджет Украины на 2019 год основан на прогнозном показателе курса гривни к доллару США к концу года на уровне 29,4 гривни/доллар.

Согласно консенсус-прогнозу опрошенных УНИАН экспертов, курс гривни к доллару на конец 2019 года составит около 30 гривень/доллар.

Исторический минимум курса украинской гривни по отношению к доллару США был зафиксирован в феврале 2015 года и составил 30,01 гривни/доллар.