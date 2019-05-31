Верховный суд не стал арестовывать имущество "дочек" российских госбанков

Верховный суд отмечает, что должником за экспроприированное в Крыму имущество является Россия в лице Министерства юстиции РФ, а не ее государственные банки.

Верховный суд Украины подтвердил законность решения Апелляционного суда Киева о снятии ареста с движимого и недвижимого имущества украинских дочерних структур российских государственных банков "Сбербанк", "Проминвестбанк" и "ВТБ Банк".

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Соответствующие постановления Верховного суда опубликованы в Едином реестре судебных решений.

Отмечается, что сначала Апелляционный суд Киева принял решение о наложении ареста на имущество данных банков по требованию компаний бизнесмена Игоря Коломойского во исполнение решения Международного арбитражного суда Гааги о взыскании компенсации с России в размере 130,5 миллиона долларов без учета процентов за недвижимое имущество, экспроприированное в Крыму после его аннексии. Однако впоследствии решил отменить арест, признав, что должником является Россия в лице Министерства юстиции РФ, а не ее государственные банки, что и было подтверждено Верховным судом Украины.

Как сообщал УНИАН, ранее Верховный суд признал законным решение Арбитражного суда в Гааге, разрешив арестовать акции российских банков для взыскания компенсации за утрату активов в Крыму.

С марта 2017 года по решению Совета нацбезопасности и обороны в отношении дочерних структур российских государственных банков, включая "Сбербанк", "Проминвестбанк", "ВТБ Банк" и "БМ Банк", действуют санкции, запрещающие вывод капитала в пользу материнских структур.