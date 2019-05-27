Фискальная служба сообщила о возможных сбоях в доставке электронной почты

Во избежание задержек в доставке электронной почты ГФС попросила налогоплательщиков внести изменения в доверенные списки на собственных почтовых серверах.

Государственная фискальная служба Украины (ГФС) сообщила о том, что в период с 27 по 28 мая будут проводиться работы по перестройке параметров доступа к сети интернет, из-за чего возможна задержка в доставке электронной почты.

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Об этом сообщили в пресс-службе ГФС.

«Также 27 мая 2019 года будет осуществлено изменение идентификатора сетевого уровня серверного оборудования электронной почты Государственной фискальной службы Украины в сети Интернет. Во избежание задержек/недоставки электронной почты просим внести следующие данные в доверенные списки на собственных почтовых серверах: smtp1.customs.gov.ua (80.91.165.169) gate.sfs.gov.ua (80.91.165.237)», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в период с 27 по 29 апреля работа информационно-телекоммуникационных систем Фискальной службы была приостановлена в связи с проведением регламентных и технологических работ.

В настоящее время в открытой части электронного кабинета налогоплательщика функционирует более 25 сервисов, которыми пользователи могут воспользоваться без применения электронной цифровой подписи. В то же время, после идентификации в приватной части кабинета плательщикам доступно 55 электронных сервисов.