Во вторник в Украине подешевеет валюта

Официальный курс НБУ на 14 мая: 100 USD – 2611,3216 гривни; 100 EUR – 2936,4311 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 14 мая установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2611,3216 (13 мая – 2620,5887)

100 EUR – 2936,4311 (13 мая – 2942,9211)

Как сообщает УНИАН, сегодня, 13 мая, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,12/26,15 гривни/доллар, что на 4 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,40/29,43 гривни/евро, что на 2 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.