Экономика Украины с начала года выросла на 2,2% - вице-премьер

Кубив призвал народных депутатов "не создавать истерику для людей".

Рост валового внутреннего продукта в первом квартале 2019 года составил почти 2,2%.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента заявил первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив.

Он отметил, что в мае в Государственной службе статистики обнародуют "несколько важных цифр". "Но хочу сказать, что прогноз Министерства экономического развития - рост ВВП в первом квартале 2,2%, в районе", - сказал Кубив.

Он добавил, что заработная плата в долларовом эквиваленте составляет 381 доллар. "И это уровень 2013 года, когда не было ни войны, не было аннексии, и не было 5% расходов ВВП на армию и безопасность", - подчеркнул он.

"Я хочу обратиться к депутатам - не создавайте истерики для людей", - призвал Кубив и подчеркнул, что сегодня правительство, президент и парламент "ответственные".

Также Кубив сообщил, что в январе-апреле "мы отдали 33,5 миллиарда по долгам и по обязательствам. В мае мы должны отдать и отдадим - есть средства, 35,5 миллиарда".

Первый вице-премьер подчеркнул, что эти данные свидетельствуют о развитии экономики, и добавил, что не понятно, "для чего сеять панику".

Как сообщал УНИАН, по данным Национального банка Украины, рост ВВП Украины в первом квартале 2019 года замедлился до 2,4% в годовом выражении после ускорения до 3,5% в четвертом квартале 2018 года.

Кабинет министров прогнозирует в 2019 году рост ВВП Украины на 3%, Национальный банк - на 2,5%, Международный валютный фонд – на 2,7%, Всемирный банк - на 2,9%.

Согласно консенсус-прогнозу опрошенных УНИАН экспертов, в 2019 году рост экономики Украины замедлится до 2,8%.