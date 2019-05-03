Иностранцы вложили в украинские гособлигации уже 36 миллиардов
Объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа Украины по итогам еженедельного аукциона вырос на 5,4 миллиарда гривень, или на 17,6% - до 36,3 миллиарда гривень.
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Как свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины, с начала года за счет покупки гривневых ОВГЗ объем вложений нерезидентов в украинские государственные облигации вырос на 30 миллиардов гривень, или почти в 6 раз.
Согласно приведенным данным, текущий объем ОВГЗ в портфеле нерезидентов достиг 5% от их общего объема в обороте, в то время как на начало года этот показатель составлял менее 1%.
Как сообщал УНИАН, объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа Украины в 2018 году вырос на 1,130 миллиарда гривень, или на 21,7%.