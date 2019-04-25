У Зеленского рассчитывают на дальнейшее сотрудничество с МВФ - Данилюк

Данилюк выразил надежду, что правительство выполнит свои обязательства перед фондом, несмотря на грядущие парламентские выборы.

Команда новоизбранного президента Владимира Зеленского рассчитывает на продолжение сотрудничества с МВФ и ожидает от правительства выполнения своих обязательств перед фондом, несмотря на грядущие парламентские выборы.

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Об этом советник новоизбранного президента Александр Данилюк сообщил журналистам.

"Мы понимаем, что любая угроза взаимодействию с МВФ - это будет дестабилизация ситуации в стране. Поэтому позиция Владимира Зеленского, чтобы этого не допустить. Есть определённые опасения, что политический процесс будет отвлекать правительство от выполнения его основных задач, особенно когда премьер-министр Гройсман заявил, что он идет на выборы", - сказал Данилюк.

"Наша позиция: Владимир Зеленский будет настаивать на том, чтобы Кабмин четко выполнял свою основную работу и выполнял все требования, которые влияют на финансовую стабильность страны", - добавил он.

Справка УНИАН. Совет директоров МВФ в декабре 2018 года утвердил новую 14-месячную программу stand-by для Украины объемом 3,9 миллиарда долларов, в рамках которой наша страна получила первый транш в объеме 1,4 миллиарда долларов. Получение еще двух траншей по 1,3 миллиарда долларов ожидается по итогам пересмотра выполнения условий программы в мае и в ноябре. Срок программы истекает в феврале 2020 года.

К приезду очередной миссии МВФ в мае парламенту нужно принять закон о «сплите» (разделении функций Нацкомиссии по регулированию рынков финуслуг между Нацбанком и Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку), а правительству – закончить разделение Государственной фискальной службы.