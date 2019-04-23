Евро снова стоит меньше 30 гривень

Гривня на межбанке 23 апреля укрепилась к доллару на 4 копейки – до 26,63/26,65 грн/долл.

Во вторник, 23 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,63/26,65 грн/долл., что на 4 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

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Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,86/29,88 грн/евро, что на 15 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 24 апреля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2668.8008 (23 апреля – 2677.5371)

100 EUR – 3001.0665 (23 апреля – 3012.2292)

Учитывая установленный официальный курс, с начала апреля гривня укрепилась к доллару США на 1,3%, к евро – на 1,2%.