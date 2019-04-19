У Зеленского назвали приоритеты реформы финсектора

Советник Зеленского по банковской деятельности рассказала, как будут реформировать финсектор.

Член команды, советник по банковской деятельности лидера первого тура президентских выборов Владимира Зеленского Виктория Страхова назвала ключевые планируемые реформы банковского и финансового сектора в случае избрания Зеленского главой украинского государства.

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В частности, как написала Страхова на своей странице в сети Facebook, в планах команды увеличить объем корпоративных кредитов и кредитов для создания бизнеса по сниженным ставкам, создать возможность приобретения жилья в кредит для молодых семей, а также обеспечить гарантию защиты прав пользователей финансовых услуг и перевести большинство этих услуг в диджитал формат.

Кроме того, в планах команды Зеленского повысить уровень финансовой грамотности населения, а также обеспечить внедрение накопительного уровня пенсионной системы, которая позволит "украинским пенсионерам путешествовать по миру".

"Большая часть изложенного содержится в предвыборной программе Владимира Александровича. И мы желаем это все реализовать", – написала Страхова, отметив, что президент может использовать право законодательной инициативы для законопроектов для развития бизнеса.

Она также подчеркнула, что невозможно обеспечить развитие банковского, финансового сектора без существенных изменений в судебной системе и реальной борьбы с коррупцией.

Как сообщал УНИАН, по результатам обработки Центризбиркомом 100% протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на выборах президента Украины в первом туре лидирует шоумен Владимир Зеленский, которого поддержали 30,24% избирателей. За действующего главу государства Петра Порошенко проголосовали 15,95%.

Во второй тур голосования вышли Зеленский и Порошенко.

18 апреля Зеленский представил членов своей команды, среди которых, в частности, Евгений Комаровский, Андрей Герус, Александр Данилюк, Дмитрий Разумков и другие.