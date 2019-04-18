В “ПриватБанке” рассказали, как будут работать после решения суда об отмене национализации

По словам главы правления, решение суда об отмене национализации не повлияет на работу банка, он работает в стандартном режиме.

Принятое Окружным административным судом Киева решение об отмене национализации крупнейшего в Украине банка «ПриватБанк» не повлияет на работу финансового учреждения.

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Об этом заявил глава правления банка Петр Крумханзл в ходе брифинга в Национальном банке Украины.

«Решение суда никак не влияет на работу банка – банк работает в стандартном режиме. Мы продолжаем работать, как и работали до сих пор. Банк стабильный, банк инновационный, банк прибыльный. Это все, что я могу сказать», - отметил Крумханзл.

По его словам, ликвидность банка на сегодня – почти 100%, и нет никаких нестандартных ситуаций, включая массовое снятие денег со счетов и лимиты на такие операции.

«Мы продолжаем работать нормально – у нас есть запасы, у нас есть ликвидность», - добавил банкир.

Как сообщал УНИАН, Окружной административный суд Киева признал противоправным и отменил решение от 2016 года о выведении неплатежеспособного «ПриватБанка» с рынка с участием государства. Полный текст решения коллегия судей обещает огласить в течение десяти дней.

Кабинет министров принял решение национализировать «ПриватБанк» в декабре 2016 года, руководствуясь рекомендациями Совета национальной безопасности и обороны.

До национализации ключевыми акционерами банка были бизнесмен Игорь Коломойский и его партнер Геннадий Боголюбов.

Национальный банк Украины сообщил о подготовке апелляционной жалобы на решение Окружного административного суда Киева о признании незаконной национализации «ПриватБанка».