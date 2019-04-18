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Суд отменил аресты счетов ликвидированного банка сына Януковича

00:01, 18 апреля 2019
Финансы
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Владельцем банка "Всеукраинский банк развития" был Александр Янукович / фото uapress.info

Шевченковский районный суд Киева отменил аресты счетов ликвидированного банка "Всеукраинский банк развития", владельцем которого был старший сын экс-президента Виктора Януковича Александр.

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Об этом на своей странице в Twitter сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"17.04.19 постановлением следственного судьи Шевченковского райсуда Киева О.Голубь отменены аресты счетов "Всеукраинского банка развития". Прокуроры готовят срочные ходатайство", - написала она.

Сарган отметила, что на счетах этого банка было арестовано 1,2 миллиарда гривень.

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