Суд отменил аресты счетов ликвидированного банка сына Януковича

На счетах этого банка было арестовано 1,2 миллиарда гривень.

Шевченковский районный суд Киева отменил аресты счетов ликвидированного банка "Всеукраинский банк развития", владельцем которого был старший сын экс-президента Виктора Януковича Александр. Читайте также"ПриватБанк" начал продавать безналичную валюту в терминалах Об этом на своей странице в Twitter сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган. "17.04.19 постановлением следственного судьи Шевченковского райсуда Киева О.Голубь отменены аресты счетов "Всеукраинского банка развития". Прокуроры готовят срочные ходатайство", - написала она. Сарган отметила, что на счетах этого банка было арестовано 1,2 миллиарда гривень. 17.04.19 постановлением следственного судьи Шевченковского райсуда Киева О.Голубь ОТМЕНЕНЫ АРЕСТЫ счетов в "Всеукраинском банке развития". Прокуроры готовят срочные ходатайство.

Завтра в 9.30 повторит судья Есть.Мартынов свою коллегу?

Напомню,на счетах ВБР арестовано 1,2 млрд грн — Лариса Сарган (@SarganLarysa) 17 апреля 2019 г.

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