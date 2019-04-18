Суд отменил аресты счетов ликвидированного банка сына Януковича
Шевченковский районный суд Киева отменил аресты счетов ликвидированного банка "Всеукраинский банк развития", владельцем которого был старший сын экс-президента Виктора Януковича Александр.
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Об этом на своей странице в Twitter сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.
"17.04.19 постановлением следственного судьи Шевченковского райсуда Киева О.Голубь отменены аресты счетов "Всеукраинского банка развития". Прокуроры готовят срочные ходатайство", - написала она.
Сарган отметила, что на счетах этого банка было арестовано 1,2 миллиарда гривень.
17.04.19 постановлением следственного судьи Шевченковского райсуда Киева О.Голубь ОТМЕНЕНЫ АРЕСТЫ счетов в "Всеукраинском банке развития". Прокуроры готовят срочные ходатайство.— Лариса Сарган (@SarganLarysa) 17 апреля 2019 г.
Завтра в 9.30 повторит судья Есть.Мартынов свою коллегу?
Напомню,на счетах ВБР арестовано 1,2 млрд грн