В Украине изменят форму банковских реквизитов

В частности в реквизитах исчезнет строка "Код банка".

Нацбанк изменит требования к оформлению реквизитов расчетных документов в связи с введением в Украине международного номера банковского счета IBAN.

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Об этом сообщает ТСН.uа.

Сейчас соответствующие изменения вынесены на общественное рассмотрение. Они вступят в силу с ноября нынешнего года - тогда в реквизитах исчезнет строка "Код банка".

Благодаря этой смене нормативные акты Нацбанка будут соответствовать международным стандартам в банковской сфере. Международный номер банковского счета IBAN уже содержит информацию по коду банка.

Использование этого стандарта сделает более удобным оформление расчетных документов, убеждены в НБУ. "Это даст возможность избежать дублирования реквизитов при оформлении расчетных документов на перевод денежных средств", - говорится в сообщении.

Для Украины IBAN состоит из 29 буквенно-цифровых символов: кода страны, кода контрольного разряда, кода банка и номера счета.

Как сообщал УНИАН, с начала нынешнего года количество наличных в Украине уменьшилось на 6,2%. Общая сумма наличных средств (банкнот и монет), которые обслуживают расчетные операции, составляет 375,4 миллиарда гривень. Это на 24,7 миллиарда гривень меньше, чем было в начале 2019 года. В среднем на одного украинца приходится 66 банкнот и 312 монет, подсчитали в Нацбанке.