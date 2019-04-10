В Украине сократился объем наличности вне банков

С начала года объем наличности вне банков сократился на 5,3%.

Объем наличных денег в обороте вне банковской системы Украины за март вырос на 0,4% - до 344,4 млрд грн, сообщается на сайте Национального банка Украины.

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Согласно сообщению, с начала года объем наличности вне банков в Украине сократился на 5,3%.

Объем денежной массы (денежный агрегат М3) сократился на 0,2% в марте и на 2% с начала года – до 1,253 трлн грн.

Также сообщается, что денежная база выросла на 0,1% в марте, но при этом сократилась на 2,8% с начала года - до 423,7 млрд грн.

Справка УНИАН. Объем денежной массы в Украине за 2018 год вырос на 5,6% – до 1,276 трлн грн; денежной базы - на 9,2%, до 435,8 млрд грн.