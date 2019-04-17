Фонд гарантирования снова попытается продать землю "Родовид Банка"

Участок расположен в Оболонском районе Киева и предназначен для строительства.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц 7 мая проведет в системе ProZorro очередной аукцион по продаже принадлежащего ликвидируемому "Родовид Банку" участка земли со стартовой ценой 740 миллионов гривень.

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Как сообщила пресс-служба Фонда, участок земли площадью 113,5 гектара расположен в Оболонском районе Киева и предназначен для строительства, эксплуатации и обслуживания жилых домов и объектов социально-культурного назначения.

В Фонде напомнили, что этот актив впервые был выставлен на торги в августе 2018 года по начальной цене 3,7 миллиарда гривень, а в феврале прошлого года Фонд вернул актив в собственность банка после попытки его незаконного отчуждения мошенниками.

Также сообщается, что торги пройдут по "голландской модели" (с понижением цены), заявки на участие принимаются до 16:00 7 мая.

Справка УНИАН. "Родовид Банк" был докапитализирован государством в 2009 году на 8,4 миллиарда гривень и еще на 3,95 миллиарда гривень в 2011 году, когда получил статус санационного банка. За 7 лет пребывания в собственности государства банк не урегулировал вопрос проблемных активов и не развил успешную санационную модель.

В феврале 2016 года Национальный банк по согласованию с Министерством финансов как собственником "Родовид Банка" принял решение о признании этого банка неплатежеспособным и его передаче в Фонд гарантирования вкладов физических лиц. С декабря фонд начал процедуру ликвидации "Родовид Банка".