Госфинмониторинг выявил подозрительные операции на 10 миллиардов

В рамках расследования фактов отмывания средств от коррупционных деяний за квартал правоохранителям направлено 43 материала на 1,9 млрд грн.

Государственная служба финансового мониторинга Украины в первом квартале 2019 года подготовила и направила в правоохранительные органы 194 материала об операциях, которые могут быть связаны с легализацией средств и совершением другого уголовного преступления, на общую сумму 10 млрд грн.

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Как сообщила пресс-служба Госфинмониторинга, материалы направлены в органы прокуратуры, фискальной службы, внутренних дел, Службу безопасности и Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Также, в рамках расследования фактов отмывания средств, полученных от коррупционных действий, за первый квартал правоохранителям направлено 43 материала на 1,9 млрд грн.

Помимо этого, Госфинмониторинг направил в правоохранительные органы 25 материалов о финансовых операциях, которые могут быть связаны с финансированием терроризма и сепаратизма, и в 17 случаях заблокировал средства на 26,9 млн грн.

Как сообщал УНИАН, Государственная служба финансового мониторинга за 2018 год подготовила 934 материала об операциях, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением другого преступления, на сумму 347,4 млрд грн.