Объем ресурсов Фонда гарантирования сократился почти на четверть

Сейчас Фонд продолжает ликвидацию 87 банков.

Объем ресурсов Фонда гарантирования вкладов физических лиц по состоянию на 1 апреля 2019 года составил 10,880 миллиарда гривень, что на 22% ниже показателя на 1 марта.

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Согласно приведенным данным, с начала года объем ресурсов фонда сократился на 24%.

Отмечается, что поступления от регулярного сбора за три месяца составили 893 миллиона гривень, а в реестре фонда насчитывается 77 банков-участников.

Также сообщается, в настоящее время фонд продолжает ликвидацию 87 банков, признанных неплатежеспособными с 2014 по 2018 год.

Ранее, 10 апреля, Фонд гарантирования сообщил о досрочном погашении 3,25 миллиарда гривень задолженности перед Министерством финансов Украины.

Справка УНИАН. Объем ресурсов Фонда гарантирования вкладов физических лиц в 2018 году сократился на 0,1% - до 14,339 миллиарда гривень.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц создан в 1999 году и является государственным специализированным учреждением, выполняющим функции государственного управления в сфере гарантирования вкладов и выведения неплатежеспособных банков с рынка.

С октября 2012 года размер гарантированной суммы вкладов установлен на уровне 200 тысяч гривень.