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Фонд гарантирования досрочно вернул Минфину почти 3,3 миллиарда долга

15:53, 10 апреля 2019
Финансы
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Вместе с процентами Фонд остается должен Минфину более 70 миллиардов гривень / фото УНИАН

Фонд гарантирования вкладов физических лиц досрочно погасил 3,25 миллиарда гривень задолженности по векселю перед Министерством финансов Украины.

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Как сообщается на сайте Фонда, общая сумма всех погашенных Фондом векселей на сегодня достигла 7,5 миллиарда гривень, а сумма уплаченных по этим векселям процентов - 4 миллиардов гривень.

Остаток долга по векселям Минфина составляет более 52 миллиардов гривень, по которым Фонд должен заплатить более 70,5 миллиарда гривень процентов.

Фонд напомнил, что в январе полностью рассчитался по своим обязательствам перед Национальным банком Украины. Расходы на погашение кредитов НБУ составили 25,6 миллиарда гривень, из которых 5,5 миллиарда гривень - проценты по кредитам.

В Фонде отметили, что его финансовое положение позволяет досрочно погашать задолженность без угрозы для финансовой устойчивости, при этом значительно сокращаются расходы на уплату процентов.

Справка УНИАН. В течение 2014-2017 годов 96 банков в Украине утратили платежеспособность. Общая сумма средств, полученная вкладчиками банков, переданных в управление Фонда гарантирования в этот период, составила почти 90 миллиардов гривень.

Для выплат своим вкладчикам Фонд гарантирования в течение 2014-2016 годов получил у Министерства финансов кредиты на общую сумму 59,6 миллиарда гривень, а также у НБУ - на сумму более 20 миллиардов гривень.

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Теги: #Фонд гарантирования вкладов