Фонд гарантирования досрочно вернул Минфину почти 3,3 миллиарда долга

Остаток долга ведомства перед Минфином превышает 52 миллиарда гривень.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц досрочно погасил 3,25 миллиарда гривень задолженности по векселю перед Министерством финансов Украины.

Читайте такжеФонд гарантирования раскрыл топ-5 схем вывода денег из банков

Как сообщается на сайте Фонда, общая сумма всех погашенных Фондом векселей на сегодня достигла 7,5 миллиарда гривень, а сумма уплаченных по этим векселям процентов - 4 миллиардов гривень.

Остаток долга по векселям Минфина составляет более 52 миллиардов гривень, по которым Фонд должен заплатить более 70,5 миллиарда гривень процентов.

Фонд напомнил, что в январе полностью рассчитался по своим обязательствам перед Национальным банком Украины. Расходы на погашение кредитов НБУ составили 25,6 миллиарда гривень, из которых 5,5 миллиарда гривень - проценты по кредитам.

В Фонде отметили, что его финансовое положение позволяет досрочно погашать задолженность без угрозы для финансовой устойчивости, при этом значительно сокращаются расходы на уплату процентов.

Справка УНИАН. В течение 2014-2017 годов 96 банков в Украине утратили платежеспособность. Общая сумма средств, полученная вкладчиками банков, переданных в управление Фонда гарантирования в этот период, составила почти 90 миллиардов гривень.

Для выплат своим вкладчикам Фонд гарантирования в течение 2014-2016 годов получил у Министерства финансов кредиты на общую сумму 59,6 миллиарда гривень, а также у НБУ - на сумму более 20 миллиардов гривень.