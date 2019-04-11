Внешний долг России вырос почти на $14 миллиардов

Внешний долг органов госуправления за первый квартал вырос на 21,8% до 53,53 миллиарда долларов.

Внешний долг РФ за январь - март 2019 года увеличился на 3%, или на 13,8 миллиарда долларов, и достиг на 1 апреля 467,8 миллиарда долларов.

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Об этом сообщает Росбалт со ссылкой на данные Банка России.

Как пояснил регулятор, "наиболее существенное влияние на динамику показателя оказало увеличение задолженности органов государственного управления в результате приобретения нерезидентами суверенных ценных бумаг".

Из материалов российского ЦБ следует, что внешний долг органов госуправления за I квартал вырос на 21,8% до 53,53 миллиарда долларов.

За март международные резервы РФ выросли на 1,1% и достигли 487,803 миллиарда долларов на 1 апреля после 482,61 миллиарда долларов на 1 марта 2019 года.