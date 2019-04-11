"АХА Страхование" максимально защитила клиентов, полностью перенеся IT структуру в облако

"АХА Страхование" стремится сделать данные клиентов максимально защищенными, поэтому компания полностью переносит IT инфраструктуру в облако, отказавшись от использования традиционных сервисов.

Провайдером облачных услуг стала компания De Novo, опытный оператор в Украине, сотрудничество с которым началось в 2013 году, когда в облако мигрировали серверы "AXA Страхование Жизни". За пять лет украинский провайдер вполне доказал свою надежность, поэтому с 2018 года сотрудничество существенно расширилось на все украинские подразделения и в облако были перенесены основные сервисы.

"Для клиентов "AXA Страхование" перенос в облако означает, что наши сервисы доступны 24/7, надежны на 100%, клиенты полностью защищены от любых негативных воздействий, включая природные катаклизмы и катастрофы. Мы завершили перенос в облако без проблем и неудобств для клиентов, они не заметили этого процесса. С новой технологией мы избегаем значительных капиталовложений, полностью обеспечивая доступность и непрерывность ИТ-сервисов", - отметил Михаил Квиткин, директор Департамента информационных технологий СК "АХА Страхование".

"Облачные сервисы окончательно перестали быть экзотикой и пришли в нашу повседневную жизнь, - добавил Максим Агеев, генеральный директор De Novo - Лидеры европейской экономики и в этом направлении давно задают тон на нашем рынке. Решение "АХА Страхование" о полном миграцию в наше облако - это лучшее подтверждение надежности и выгодности облачных сервисов для самых требовательных пользователей".

"AXA Cтрахование" постоянно работает над улучшением качества сервисов и повышении удовлетворённости клиентов. Уровень удовлетворенности - 92%, и компания не прекращает инвестировать в инновации, без которых невозможно современное обслуживание.