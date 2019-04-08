Фонд гарантирования продлил ликвидацию «Дельта Банка»

Продлеваются также полномочия ликвидатора банка Владислава Кадырова.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил сроки ликвидации «Дельта Банка» до 4 октября 2020 года включительно.

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Как сообщила пресс-служба фонда, на аналогичный период продлеваются полномочия ликвидатора банка Владислава Кадырова.

Справка УНИАН. Фонд гарантирования вкладов физических лиц проводит ликвидацию «Дельта Банка» с октября 2015 года. Банк работал на рынке Украины с 2006 года и входил в группу крупнейших банков. Его основными акционерами были бизнесмен Николай Лагун с долей в капитале 70,61% и компания Cargill Financial Services International Inc. (США).