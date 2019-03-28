Глава Нацбанка Смолий за год заработал 17 миллионов гривень

В том числе 3,7 млн грн в форме заработной платы.

Глава Национального банка Украины Яков Смолий задекларировал 17,346 млн грн дохода за 2018 год.

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Как свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, в том числе глава НБУ получил 5,538 млн грн дивидендов от компании по управлению активами «Эталон Эссет Менеджмент», 4,268 млн грн – в виде процентов по вкладам в «Укрэксимбанке», 3,686 млн грн - в форме заработной платы, 3,397 млн грн - от предоставления имущества в аренду.

Помимо «Укрэксимбанка», глава НБУ задекларировал средства на счетах в «УкрСиббанке», «Райффайзен Банке Аваль», «Дельта Банке», «Ощадбанке» и накопления в пенсионном фонде НБУ.

Как сообщал УНИАН, глава НБУ Яков Смолий в 2017 году заработал 15,202 млн грн дохода.