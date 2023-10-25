Последний раз такой уровень цен наблюдался в январе этого года.

Средняя розничная цена газа на LPG в Украине выросла на 19 копеек, до 27,11 грн/л, достигнув девятимесячного максимума, свидетельствуют данные мониторинга Консалтинговой группы "А-95".

Так, в сетях ОККО и WOG этот вид горючего не показал роста, однако цены на газ на этих АЗС уже приближаются к 28 грн/литр. Сейчас они составляют 27,99 и 27,98 грн соответственно.

На пол гривни, до 26,40 грн за литр, увеличила цены на автогаз сеть АЗС "Укрнафта". Станции SOCAR и "Авантаж" поддержали ценовой марафон. Автогаз на них подорожал на пол гривны, до 27,99 и 25,45 грн за литр.

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На 50 коп/л увеличила цены сеть "Укрнафты". На ее станциях автогаз в среднем стоит 26,40 грн/л. На станциях SOCAR автогаз подорожал тоже на 50 коп/л, до 27,99 грн/л, на столько же-в сети "Авантаж 7", до 25,45 грн/л,

Кроме того, на 40 коп/л и 49 коп/л подняли цены Rodnik и Avias и другие, до 27,59 грн/л и 27,05 грн/л соответственно.

Такие сети как Ovis, "Рур Групп", "Автотранс", AMIC, KLO, Mango, Marshal, "Кворум" и другие подняли цены на 0,1-1 грн/л.

Почему дорожает автогаз

Эксперт консалтинговой группы "А-95" Артем Куюн назвал основные причины подорожания автогаза в Украине. Во-первых, - это пробки на границе.

"Там сейчас просто жестяк из-за нашествия приоритетного агропромышленного экспорта: топливовоз может ждать выезд две недели. Но если запасов дизеля-бензина и автоцистерн, способных их возить, в Украине много, то со сжиженным газом все не так весело. Другими словами, сбой ритмичности импорта дизель переживает гораздо легче чем LPG", - написал он.

Во-вторых, на цены влияет и борьба с российским горючим. С 17 октября таможня более детально проверяет происхождение нефтепродуктов.

"У части поставщиков из Польши и стран Балтии необходимых документов ожидаемо не оказалось. Еще часть объемов временно выпала у абсолютно прозрачных производителей. Например, часть европейских и американских заводов не имеет практики выдачи документов в формате, который теперь требует украинская таможня", - продолжил эксперт Артем Куюн.

Таким образом, оптовые цены автогаза выросли на 2,2 гривни за неделю. Средняя розничная цена подросла на 60 копеек.

"С одной стороны, ажиотажные настроения могут еще немного поднять температуру на рынке, с другой – операторы за 5-10 дней должны полностью "переварить" новые требования таможни и газа станет больше", - подытожил Артем Куюн.

Цены на АЗС

В июле 2023 года в Украине подскочили цены на бензин и дизель. В августе 2023 года оптовые цены на бензин вышли на новые цифры. Сообщалось, что цены в опте продолжают повышаться под влиянием роста стоимости нефтепродуктов на внешних рынках.

По состоянию на 29 сентября 2023 года за месяц топливо на АЗС подорожало почти на 2,5 гривни.

17 октября 2023 г. цены на АЗС начали идти вниз. В Западном и Центральном регионах страны горючее предлагали по самым низким ценам — 45-49,5 грн/л.

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