Рост мировых цен на нефть продолжает "подогревать" цены на топливо.

С 31 августа средняя цена по стране бензина марки А-95 выросла на 2,33 гривни (до 55,12 грн/л), бензина А-95+ на 2,47 гривни (до 58,07 грн/л), а дизельного топлива на 2,49 грн/л (до 55,09 грн/л).

Кроме этого выросла стоимость и автогаза средняя цена которого составила 25,75 грн/л (+1,76 грн). Об этом свидетельствуют данные Консалтинговой группы "А-95".

На ОККО и WOG бензины марки А-95 и А-95-Премиум подорожали на 3 гривни, - до 57,99 грн/литр и 59,99 грн/л соответственно. Дизельное топливо в этих сетях прибавило в цене тоже 3 гривни (57,99 грн/л).

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На станциях государственной сети "Укрнафта" цены на все виды горючего увеличились на 2,8-3 гривни: бензина А-95 - до 53,90 грн/л, бензина А-95+ - до 55,90 грн/л, ДТ - до 53,90 грн/л.

Бензины А-95 и А-95+ в сети UPG за месяц подорожали на 1,7 гривни, - до 55,60 и 57,60 грн/л, дизтопливо добавило 2,7 гривень (54,60 грн/л).

Сеть "Авиас" также поддержала "ценовой марафон", в которой все виды топлива выросли в цене на 1 гривню. Теперь бензин А-95 и дизтопливо стоят по 54 гривни за литр, премиальная "пятерка" - 54,5 гривни за литр.

Сети Shell, "БРСМ-Нафта", "Авантаж 7", "Автотранс", Prime, "Укр-Петроль", Mango, "Рур Групп" и другие повысили цены на топливо в пределах 1-4,5 гривень.

Цены на автогаз сегодня

Согласно информацией от консалтинговой группы "А-95", общая средняя цена на автогаз за сентябрь повысилась на 1,76 гривень, - до 25,75 грн за литр.

В сетях ОККО и WOG цена автогаза выросла на 1,78 и 1,83 гривень, до - 26,49 грн и 26,48 гривень за литр соответственно.

На станциях "Укрнафты" автогаз подорожал на 1,84 грн, до 25,40 гривень за литр.

Сеть U.GO подняла цену на своих АЗС до 25,44 гривень за литр (+2,07 гривень).

KLO увеличила стоимость ресурса на 2,25 гривень, до 25,99 гривень за литр.

На станциях SOCAR, VostokGaz и Prime цена на автогаз повысилась на 1,88-2 грн, до 26,49 гривень, 25,39 грн и 24 гривни за литр соответственно.

Сколько стоит заправить машину

Если обычно вы заправляете авто бензином марки А-95, то средняя цена полного бака на 45 литров составит около 2500 гривень. Это на 120 гривень больше, чем на конец августа и почти на 500 гривень больше, чем на конец июня.

Почему растут цены на топливо

Рост цен на топливо связан с увеличением мировых цен на нефть. С начала июля цена нефти марки Brent выросла на 18,8 долларов. Сейчас стоимость черного золота этой марки составляет 93,69 долларов за баррель.

Кроме того, увеличение ставки налога на добавленную стоимость на топливо с 7% до 20% в июле также "подогрело" цены на топливо на наших АЗС.

Цены на топливо - прогноз

Как сообщал УНИАН, по словам основателя сети АЗС "Прайм" Дмитрия Льоушкина, скоро мировая цена за баррель нефти может перевалить за 100 долларов, результатом чего станет еще большее подорожание горючего на наших АЗС: дизель и бензин А-95 будут стоить по 63 гривни за литр.

Если нефть "пробьет" сотню, и приблизится к отметке в 120 долларов за баррель, то цены горючего на наших АЗС могут вырасти до 80 грн/л.

С начала июля средняя цена бензина марки А-95 выросла на 10,27 гривень - до 55,12 грн за литр (с 44,85 грн на конец июня).

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