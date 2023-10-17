Средняя цена на бензин А-95 в течение недели уменьшилась на 0,25 грн/л, до 47,5 грн/л, на А-92 — на 1,25 грн/л, до 44,25 грн/л.
Согласно данным мониторинга Консалтинговой группы А-95, 16 октября торговля "пятеркой" происходила в пределах 45,00−50,5 грн/л, что на 0,75−1 грн/л ниже по сравнению с ценами, зафиксированными неделей ранее.
В западном и центральном регионах страны топливо предлагали по самым низким ценам — 45−49,5 грн/л, дороже А-95 торговался в северном и южном регионах — по 45,25−50,5 грн/л.
За отчетный период стоимость бензина А-95 на западной границе снизилась на 1,25 грн/л, до 45,25 грн/л, на южных пропускных пунктах цена пятерки просела на 0,5 грн/л, до 46, 25 грн/л.
Отмечается, что на поставках горючего сказались очереди на границе. По данным сервиса е-Черга, на западной границе они составляют 9−10 дней, на северной — 6−11. На сегодня ожидаемые объемы поставок бензина уменьшились на 40% по сравнению с 6 октября.
В то же время, в одной из компаний, как сообщает А-95, сообщили, что причин для беспокойства нет, так как на рынке достаточное количество бензина.
Цены на АЗС
В июле 2023 года в Украине подскочили цены на бензин и дизтопливо. Цены подняли заправки в эконом- и среднем сегментах.
В августе 2023 года оптовые цены не бензин вышли на новые цифры. Сообщалось, что цены в опте продолжают повышаться под влиянием роста стоимости нефтепродуктов на внешних рынках.
По состоянию на 29 сентября 2023 года за месяц топливо на АЗС подорожало почти на 2,5 гривни.